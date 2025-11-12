Ушаков: Главная тема контактов России и США — договорённости в Анкоридже

Главной темой текущих контактов между Россией и США остаются договорённости, достигнутые в Анкоридже между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Темы не изменились. Тема главная — Анкоридж. Эта тема рабочая. И если следовать по этому пути, можно прийти к мирному урегулированию», — сказал он, добавив, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, хотя и в ограниченном формате.

По словам Ушакова, Соединённые Штаты не отказались от ранее достигнутых с Россией пониманий.

«Эти договорённости остаются в рабочем состоянии, никто от них не отказывался — ни американская сторона, ни, естественно, мы», — отметил он.

Помощник президента подчеркнул, что Кремль исходит из необходимости соблюдать эти договорённости при обсуждении украинского кризиса.

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже стала одной из ключевых точек российско-американского диалога. Тогда стороны согласовали ряд принципов, касающихся международной безопасности и подходов к урегулированию конфликта на Украине, которые, по словам Ушакова, до сих пор остаются основой для взаимодействия.