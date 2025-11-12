Домовые чаты в Max появятся во всех многоквартирных домах РФ

Домовой чат в мессенджере Max будет создан для каждого многоквартирного дома в России в период до конца текущего года, информацию переместят для удобства жильцов из Telegram и Whatsapp. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.