12 ноября, 18:06

Путин объявил благодарность Леониду Якубовичу за заслуги в области СМИ

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Президент России Владимир Путин объявил благодарность легендарному телеведущему Леониду Якубовичу. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации... Якубовичу Леониду Аркадьевичу — креативному директору канала акционерного общества «Первый канал», город Москва», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин объявил официальную благодарность телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой за их профессиональные достижения. В числе награждённых благодарностью президента оказался и телеведущий Александр Гордон, который ведет программу «Мужское / Женское».

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

