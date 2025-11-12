Путин объявил благодарность Леониду Якубовичу за заслуги в области СМИ
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Президент России Владимир Путин объявил благодарность легендарному телеведущему Леониду Якубовичу. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации... Якубовичу Леониду Аркадьевичу — креативному директору канала акционерного общества «Первый канал», город Москва», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин объявил официальную благодарность телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой за их профессиональные достижения. В числе награждённых благодарностью президента оказался и телеведущий Александр Гордон, который ведет программу «Мужское / Женское».
Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.