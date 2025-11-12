Папа Римский назвал любимые фильмы и шокировал прихожан

Папа Римский Лев XIV назвал четыре своих любимых фильма, которые считает лучшими по раскрытию вечных тем про веру, надежду, человечность, любовь и про духовные искания. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

В перечне понтифика оказались киноленты: «Эта замечательная жизнь» (1946, США), «Звуки музыки» (1965, США), «Жизнь прекрасна» (1997, Италия) и «Обыкновенные люди» (1980, США). Последний фильм резко контрастирует с другими. Он является серьёзной психодрамой, рассказывающей о семейной трагедии и посттравматическом синдроме.

Как пояснили в пресс-службе, священнослужитель намерен встретиться в Апостольском дворце с некоторыми звёздами из мира кино и режиссёрами. Приглашения получили, в том числе Кейт Бланшетт, Дэйв Франко, Спайк Ли и Джордж Миллер. Понтифик будет обсуждать с участниками встречи возможности современного кинематографа в свете реализации миссии Церкви.

Ранее Ватикан официально запретил использование титулов «Соискупительница» и «Посредница» при обращении к Деве Марии. Доктринальный отдел Святого Престола опубликовал документ Mater Populi Fidelis, в котором проанализировал различные обращения к Богородице. В документе подчёркивается, что указанные титулы являются неприемлемыми, поскольку могут затмить уникальную роль Иисуса Христа в деле искупления.