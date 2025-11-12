Роскосмос проведёт спецрейс для наблюдения Геминид

Роскосмос организует специальный авиарейс для наблюдения метеорного потока Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря 2025 года. Участники проекта смогут увидеть астрономическое явление с высоты 10 тысяч метров, где не мешают городская засветка и облачность. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Полёт на самолёте решает главные проблемы наземных наблюдений — городскую засветку и облачность», — пояснили в госкорпорации.

Заместитель главы Роскосмоса Борис Глазков добавил, что на борту с пассажирами будут находиться действующие космонавты, которые поделятся интересными фактами о работе в космосе.

Самолёты вылетят из аэропорта Внуково и направятся к Полярному кругу, что увеличивает шансы увидеть не только метеорный поток, но и северное сияние. Это уже второй подобный проект — предыдущий спецрейс состоялся 7 сентября, когда пассажиры наблюдали полное лунное затмение.

