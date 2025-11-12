Впервые в истории американский чарт Billboard возглавила сочинённая ИИ песня

Виртуальная группа Breaking Rust может похвастаться уникальным достижением — их композиция Walk My Walk, созданная искусственным интеллектом, заняла первое место в кантри-чарте Billboard. Это первый в истории случай, когда песня, полностью сгенерированная нейросетью, покоряет американские хит-парады, сообщает издание The Register.

«Звучит в целом так же, как и всё остальное», — гласит заголовок материала.

Хотя создатели не афишировали использование ИИ, специальные приложения подтвердили, что трек был создан с помощью нейросетевых технологий. Прорыв вызвал бурную дискуссию в музыкальной индустрии о будущем творчества в эпоху искусственного интеллекта.

Пока ИИ покоряет музыкальные чарты, в Казахстане искусственный интеллект получил уже не творческую, а реальную власть — место в совете директоров крупнейшего фонда. Нейросеть с названием SKAI стал полноправным членом совета директоров казахстанского государственного фонда «Самрук-Казына». СМИ пишут, что система обладает правом голоса и будет анализировать документацию и решения руководства. Глава компании назвал внедрение искусственного интеллекта на эту должность «квантовым скачком».