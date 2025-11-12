Стала известна причина смерти актёра из «Ментовских войн» Ивана Фирсова

Напомним, сегодня стало известно, что на 58-м году жизни скончался актёр Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Условный мент». Карьера Фирсова в кино началась в 2010 году, и за время работы он снялся более чем в двадцати проектах. Уроженец Ленинграда запомнился зрителям по криминальным драмам, которые принесли ему широкую известность.