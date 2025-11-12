Россия и США
12 ноября, 19:22

Учёные навали народы России, которые чаще страдают тошнотой после наркоза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marius Pirvu

Российские учёные обнаружили значительные генетические различия в переносимости наркоза среди представителей разных народов страны. Исследование компании Genotek охватило анализ геномов более 166 тысяч жителей России.

«Мы изучили генетические данные более чем 166 тыс. человек и увидели, что у некоторых народов вариант гена, повышающий риск тошноты после наркоза, встречается заметно чаще», — пояснил директор по науке компании Александр Ракитько ТАСС.

Вероятность осложнений зависит от вариаций в гене KCNB2, отвечающем за работу клеток мозга. Наибольшая предрасположенность к послеоперационной тошноте выявлена у кабардинцев, черкесов и адыгейцев (41,75%), тогда как среди корейцев этот показатель составляет лишь 6,5%.

Учёные надеются, что полученные данные помогут врачам точнее подбирать препараты для анестезии с учётом генетических особенностей пациентов.

Ранее сообщалось, что генетическая предрасположенность к аллергии на арахис наиболее выражена у осетин (24,8%), чеченцев (18%), русских (15,8%), белорусов (15,4%) и представителей монгольских народов (15,4%). Учёные проводили анализ генетических маркеров, влияющих на риск развития данной аллергии.

Анастасия Никонорова
