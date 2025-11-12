Россия и США
12 ноября, 19:07

В Москве арестовали похитителя собак, который годами снабжал рестораны их мясом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

67-летнего жителя Подмосковья Сергея Пая арестовали на два месяца по подозрению в краже и жестоком убийстве собак.

7 ноября мужчина похитил собаку в Новой Москве, вывез в безлюдное место и убил. Предполагается, что он планировал продавать мясо животных в корейские рестораны, хотя сам обвиняемый отрицает эти намерения.

Мужчину арестовали за убийство собак для продажи в рестораны Видео © Telegram / SHOT

Подсудимому грозит до 7,5 года лишения свободы по двум уголовным статьям. Ранее на него уже возбуждали дела за аналогичные преступления, связанные с кражей и убийством собак у местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Москве и области были зафиксированы заявления владельцев домашних животных о пропаже питомцев. Владельцы пропавших животных предполагают, что задержанные могли заниматься незаконным сбытом мяса в корейские заведения общественного питания. Семья проживает в Волоколамском районе, где в одном доме зарегистрировано около 50 граждан Республики Корея.

Анастасия Никонорова
