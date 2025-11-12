Пилот с поддельными документами стал капитаном самолёта в авиакомпании

Мошенник устроился пилотом самолёта Airbus A-320, использовав поддельные документы. Он работал в нескольких европейских авиакомпаниях, в том числе в Eurowings, сообщает портал Heute.

Человек с инициалами Л. А. Б. не завершил обучение, но проработал пилотом в литовской авиакомпании Avion Express несколько лет. Эта компания занимается арендой и обслуживанием самолётов. Она предоставляет в аренду 15 Airbus A-320, на которых могут разместиться 180 пассажиров. Дочерняя компания Avion Express Malta имеет ещё 38 таких самолётов.

Клиенты литовской авиакомпании помимо Eurowings включают SunExpress, Norwegian Air Shuttle, LOT Polish Airlines и EasyJet. Неясно, использовался ли этот фальшивый пилот при аренде, и сколько рейсов он совершил.

В Avion Express заявили, что, по всей вероятности, речь идёт о бывшем пилоте, который работал в компании. В настоящее время специалисты проводят проверку его профессионального опыта. Ранее Л. А. Б. работал вторым пилотом в индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia. После этого он, предположительно, подал заявление на работу в Avion Express как пилот.

