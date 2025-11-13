Путин удивил казахстанских артистов, назвав их словом «алтын»

Президент России Владимир Путин на встрече с артистами использовал слово из казахского языка, назвав их «алтыном», что означает «золото». Эта встреча состоялась в Большом театре после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Я когда слушал ведущего, казахский не очень пока, но одно слово я услышал, «алтын». Ну это как раз «золото». Вот вы золото и есть», — сказал российский лидер, обращаясь к коллективу после гала-концерта.

Мероприятие прошло в рамках официального визита Токаева в Москву. Жест был воспринят как знак уважения к казахстанской культуре и способствовал созданию дружественной атмосферы между лидерами двух стран.

Напомним, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетили гала-концерт в Большом театре. Перед началом мероприятия в Императорском фойе их встретили министры культуры двух стран и генеральный директор театра Валерий Гергиев. Лидеры заняли места в Царской ложе, откуда наблюдали за концертной программой, включающей более 10 инструментальных и хореографических номеров.