Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 22:43

Путин удивил казахстанских артистов, назвав их словом «алтын»

Обложка © Life.ru/Павел Баранов

Обложка © Life.ru/Павел Баранов

Президент России Владимир Путин на встрече с артистами использовал слово из казахского языка, назвав их «алтыном», что означает «золото». Эта встреча состоялась в Большом театре после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Я когда слушал ведущего, казахский не очень пока, но одно слово я услышал, «алтын». Ну это как раз «золото». Вот вы золото и есть», — сказал российский лидер, обращаясь к коллективу после гала-концерта.

Мероприятие прошло в рамках официального визита Токаева в Москву. Жест был воспринят как знак уважения к казахстанской культуре и способствовал созданию дружественной атмосферы между лидерами двух стран.

«Сила орла в крыльях, а человека — в друзьях»: Путин поднял тост за дружбу с Казахстаном
«Сила орла в крыльях, а человека — в друзьях»: Путин поднял тост за дружбу с Казахстаном

Напомним, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетили гала-концерт в Большом театре. Перед началом мероприятия в Императорском фойе их встретили министры культуры двух стран и генеральный директор театра Валерий Гергиев. Лидеры заняли места в Царской ложе, откуда наблюдали за концертной программой, включающей более 10 инструментальных и хореографических номеров.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Касым Жомарт Токаев
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar