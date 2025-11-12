Ядерная риторика всегда опасна, а о ядерном сдерживании опасно даже говорить. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.

«С одной стороны, ядерное оружие — это хорошая вещь для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но с другой стороны, даже говорить об этом опасно», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия предпочла бы этого не делать.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил о целесообразности немедленной подготовки к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Во время совещания Совета безопасности он указал, что Вашингтон активно увеличивает стратегические наступательные вооружения. Он добавил, что выход США из моратория на ядерные испытания стал бы логичным шагом в их политике по разрушению системы контроля над вооружениями.