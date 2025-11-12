Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 20:06

Токаев назвал Россию «Богом данным соседом»

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В ходе официального приёма в Кремле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию «Богом данным соседом» для своей страны. Со ссылкой на казахскую народную мудрость он подчеркнул, что народы двух государств совместно преодолевали трудности исторических испытаний и вместе добивались Великой Победы.

«В трудные годы мы стояли рядом, поддерживая друг друга. Вместе выдержали испытания, вместе одержали Великую Победу – ту, которую и сегодня бережно и свято несём в своих сердцах», — подчеркнул казахстанский лидер.

Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнёрстве РФ и Казахстана
Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнёрстве РФ и Казахстана

Ранее Токаев отметил значительные достижения современной России, которые, по его оценке, неразрывно связаны с политической деятельностью президента Владимира Путина. Он указал на весомый личный вклад российского руководителя в процесс укрепления государственных институтов и повышения престижа страны на мировой арене.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Казахстан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar