12 ноября, 20:00

Полтавскую область отключили от энергосистемы Украины, но потом передумали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Жителям Полтавской области 12 ноября пришлось всерьёз понервничать: на официальном сайте «Полтаваоблэнерго» появилось сообщение о полном отключении региона от энергосистемы Украины. Однако уже через несколько часов компания отозвала публикацию и заверила, что электричество подаётся в штатном режиме.

«Утром 8 ноября из-за обстрела произошло нарушение энергоснабжения, из-за чего компания потеряла возможность получать электроэнергию из объединённой сети», – говорилось в сообщении «Полтаваоблэнерго».

Новость мгновенно разошлась по украинским СМИ. Спустя короткое время энергетики заявили, что информация была размещена по ошибке: «Полтавщина остаётся частью объединённой энергосистемы Украины и получает питание по основным и резервным сетям».

На Украине объяснили, почему затруднён ремонт повреждённых объектов энергетики

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 8 ноября Россия нанесла массированный удар по территории Украины. По данным Минобороны РФ, целями атаки стали объекты ВПК и энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу оборонных предприятий. В операции использовались ракеты большой дальности и гиперзвуковые «Кинжалы».

Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
