Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 21:05

Спасатели эвакуировали упавших со склона в Махарском ущелье КЧР туристов

Обложка © МЧС по КЧР

Обложка © МЧС по КЧР

Спасатели МЧС России эвакуировали туристов с ледяного склона в долине Махар Карачаево-Черкесии. Пятерых человек, включая троих пострадавших, доставили к вертолёту с высоты 2900 метров. Оттуда путешественников перевезли на турбазу в районе Махарского ущелья, сообщили в республиканском управлении МЧС.

Спасение туристов в КЧР. Видео © Telegram / МЧС Карачаево-Черкесии

На территории турбазы пострадавших передали врачам. Всего в спасательной операции участвовали 33 человека, которые задействовали восемь единиц техники. Среди них было 27 специалистов от МЧС России. Никто из туристов не погиб.

Врачи смогли спасти только один палец мальчику после «взрыва купюры» в Красногорске
Врачи смогли спасти только один палец мальчику после «взрыва купюры» в Красногорске

Как сообщал Life.ru, инцидент случился с группой из пяти туристов, которые не зарегистрировали маршрут в МЧС, в районе перевала Кичи-Муруджу в Махарском ущелье Карачаево-Черкесии. Трое туристов оступились и упали со склона. Из-за полученных травм они не смогли передвигаться самостоятельно. Для эвакуации пострадавших оперативно выехала команда спасателей.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Карачаево-Черкесия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar