Спасатели эвакуировали упавших со склона в Махарском ущелье КЧР туристов

Спасатели МЧС России эвакуировали туристов с ледяного склона в долине Махар Карачаево-Черкесии. Пятерых человек, включая троих пострадавших, доставили к вертолёту с высоты 2900 метров. Оттуда путешественников перевезли на турбазу в районе Махарского ущелья, сообщили в республиканском управлении МЧС.

Спасение туристов в КЧР. Видео © Telegram / МЧС Карачаево-Черкесии

На территории турбазы пострадавших передали врачам. Всего в спасательной операции участвовали 33 человека, которые задействовали восемь единиц техники. Среди них было 27 специалистов от МЧС России. Никто из туристов не погиб.

Как сообщал Life.ru, инцидент случился с группой из пяти туристов, которые не зарегистрировали маршрут в МЧС, в районе перевала Кичи-Муруджу в Махарском ущелье Карачаево-Черкесии. Трое туристов оступились и упали со склона. Из-за полученных травм они не смогли передвигаться самостоятельно. Для эвакуации пострадавших оперативно выехала команда спасателей.