В Оренбурге горит крыша пятиэтажки на 1000 квадратах, есть пострадавший

В центре Оренбурга загорелась крыша жилой пятиэтажки. Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар в пятиэтажке в Оренбурге. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители рассказали, что серьёзное возгорание началось поздно вечером в доме на Больничном проезде. Пламя охватило всю кровлю. Сейчас пожарные пытаются локализовать огонь. По данным канала, один человек пострадал, а более 200 жителей, в том числе 48 детей, эвакуировали. На место происшествия уже прибыл глава города Альберт Юмадилов.

Все службы работают в районе пожара. Причины возгорания устанавливают. В том числе рассматривают версию поджога.

