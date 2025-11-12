Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 20:24

В Оренбурге горит крыша пятиэтажки на 1000 квадратах, есть пострадавший

В центре Оренбурга загорелась крыша жилой пятиэтажки. Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар в пятиэтажке в Оренбурге. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители рассказали, что серьёзное возгорание началось поздно вечером в доме на Больничном проезде. Пламя охватило всю кровлю. Сейчас пожарные пытаются локализовать огонь. По данным канала, один человек пострадал, а более 200 жителей, в том числе 48 детей, эвакуировали. На место происшествия уже прибыл глава города Альберт Юмадилов.

Все службы работают в районе пожара. Причины возгорания устанавливают. В том числе рассматривают версию поджога.

Мощный пожар вспыхнул в нацпарке в Новой Зеландии, где снимали «Властелина колец»
Мощный пожар вспыхнул в нацпарке в Новой Зеландии, где снимали «Властелина колец»

Ранее Life.ru рассказывал, как многодетная семья Латаковых из Воронежа, в которой воспитывается семеро детей, осталась без жилья после пожара, уничтожившего их дом. Социальные службы пообещали им материальную помощь в размере до 45 тысяч рублей. Семья пока живёт в одной комнате. Для получения помощи им нужно собрать пакет документов, включая справку от МЧС.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar