13 ноября, 05:22

Тибетскую виноградную лозу возрастом 416 лет включили в Книгу рекордов Гиннесса

Обложка © Книга рекордов Гиннесса

В горах Тибета исследователи нашли дикий виноград, который оказался самой старой живой лозой на планете. Возраст растения, расположенного в деревне Цзоба округа Цзоган, составил 416 лет. Экземпляр внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Лоза растёт на высоте почти 2,5 км. Она достигает 8 метров в высоту и имеет диаметр 0,5 метра. Учёные впервые выявили её во время обследования древних деревьев в городе Чанду. Затем специалисты из Исследовательской лаборатории науки о древесине Юго-Западного университета лесного хозяйства провели детальное изучение.

Анализ годичных колец и физические измерения помогли подтвердить возраст виноградной лозы.

Ранее Life.ru сообщал о собаке по кличке Гордон Шарвуд из графства Бедфордшир, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она спасла жизни 200 другим собакам благодаря донорству крови. Девятилетний сеттер сдал кровь 45 раз.

Лия Мурадьян
