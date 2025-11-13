Тибетскую виноградную лозу возрастом 416 лет включили в Книгу рекордов Гиннесса

В горах Тибета исследователи нашли дикий виноград, который оказался самой старой живой лозой на планете. Возраст растения, расположенного в деревне Цзоба округа Цзоган, составил 416 лет. Экземпляр внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Лоза растёт на высоте почти 2,5 км. Она достигает 8 метров в высоту и имеет диаметр 0,5 метра. Учёные впервые выявили её во время обследования древних деревьев в городе Чанду. Затем специалисты из Исследовательской лаборатории науки о древесине Юго-Западного университета лесного хозяйства провели детальное изучение.

Анализ годичных колец и физические измерения помогли подтвердить возраст виноградной лозы.

