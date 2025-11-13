Россия и США
12 ноября, 21:52

Песков рассказал, что Россия ожидает от Трампа

Песков: Россия надеется на участие Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Россия надеется, что президент США Дональд Трамп проявит интерес к политическому и дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

«Конечно, мы искренне надеемся, что президент Трамп всё ещё хочет посодействовать в разрешении украинской проблемы», – подчеркнул он.

Песков добавил, что в России готовы как можно скорее завершить конфликт, а Москва и Вашингтон должны искать возможности для расширения торгового и экономического сотрудничества.

Трамп: США не финансируют Украину, а получают прибыль за оружие через НАТО
Трамп: США не финансируют Украину, а получают прибыль за оружие через НАТО

Ранее Life.ru писал, что Москва видит путеводную звезду мирного процесса в соглашениях, достигнутых между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже. Эти договорённости задают курс дальнейших шагов по урегулированию украинского конфликта и снятию напряжённости, отметил советник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, именно на них Россия опирается при поиске возможностей для дипломатического решения кризиса.

