12 ноября, 23:36

Corriere della Sera отказалась публиковать эксклюзивное интервью с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью итальянской газете Corriere della Sera. Но после ответов на свои же вопросы издание отказалось публиковать полный материал без цензуры.

Там заявили, что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений». На предложение опубликовать в газете сокращённую версию, а на сайте издания — полную, редакция ответила отказом.

В министерстве сочли этот случай вопиющей цензурой и напомнили о статье 19 Всеобщей декларации прав человека, по которой итальянские граждане имеют право на доступ к информации.

Как сообщал Life.ru, Лавров отметил в интервью, что Москва по-прежнему готова к саммиту РФ и США в Будапеште. Глава МИД РФ уточнил, что дата следующей встречи пока не определена, но российско-американские контакты продолжаются.

