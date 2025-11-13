Галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении санкций против России

Британскую принцессу Евгению втянули в скандал: её художественную галерею обвинили в нарушении санкций против России. Как сообщает Times, дело касается поставки предметов роскоши российскому коллекционеру, однако сама принцесса напрямую к этому не причастна.

По информации газеты, галерея Hauser & Wirth, где дочь брата короля Великобритании Карла III Эндрю занимает пост директора, якобы предоставляла роскошные предметы московскому коллекционеру с апреля по декабрь 2022 года. В частности, речь идёт о картине американского художника Джорджа Кондо «Побег от человечества», которая, как утверждает газета, оказалась у Александра Попова и его Popov Art Foundation.

Журналисты отметили, что обвинение возникло после расследования Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании и считается первым случаем применения закона о запрете поставок предметов роскоши в Россию. В публикации подчёркивается, что принцесса Евгения, хотя и возглавляет галерею, не фигурирует как причастная к самой сделке.

«Никаких доказательств прямого участия принцессы в поставке картины нет», – отмечает Times, уточняя, что расследование касается исключительно действий галереи.

