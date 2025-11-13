Россия и США
13 ноября, 01:51

Крупный пожар в жилом доме в Оренбурге ликвидирован

Пожарные полностью ликвидировали возгорание площадью 1400 квадратных метров в многоквартирном доме Оренбурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.

Пожарные ликвидировали возгорание в доме в Оренбурге. Видео © Telegram / МЧС Оренбургской области

Сообщается, что огнеборцы завершили работу в 04:34 по местному времени (02:34 мск) 13 ноября. Из дома эвакуировали 220 человек, в том числе 48 детей. Для них развёрнуты три пункта временного размещения на 250 человек.

Напомним, что возгорание началось поздним вечером 12 ноября в пятиэтажном жилом доме на Больничном проезде, где огонь полностью охватил кровлю здания. В результате происшествия пострадал один человек.

Обложка © Telegram / МЧС Оренбургской области

