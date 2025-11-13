Россия и США
13 ноября, 03:19

Шойгу заявил, что японский премьер Такаити выбрала курс на реваншизм

Обложка © Life.ru

Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу раскритиковал политику японского премьера Санаэ Такаити, назвав её реваншистской и неясной в контексте нормализации отношений с Россией.

По словам Шойгу, Токио стремится угодить Вашингтону, жертвуя собственными национальными интересами и активно наращивая милитаризацию.

«Японский премьер взяла курс на политику реваншизма и ревизионизма. Непонятно, как это сочетается с её же заявлениями о намерении нормализовать отношения с Россией», – подчеркнул секретарь Совбеза в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона, действующие вместе с США, нельзя назвать равноправными союзниками.

«Я бы не стал называть их союзниками США, поскольку «союз» предполагает взаимодействие на равноправной основе. Здесь же мы наблюдаем в лучшем случае вассальные отношения», – отметил Шойгу.

Кроме того, он отметил тревожную риторику Токио по поводу ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

«Японские власти уже даже не краснеют, когда в их присутствии заявляют, что ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была лишь «маленьким конфликтом» в японо-американских отношениях», – заключил Шойгу.

Ранее Life.ru писал, что Япония угрожает России новыми шагами ради «прочного мира на Украине». Кабмин Токио объявил, что готов применять меры, соответствующие национальным интересам, чтобы ускорить завершение конфликта.

Юния Ларсон
