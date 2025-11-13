Тишковец раскритиковал теорию о климатическом оружии США и распылениях Пентагона

Американские военные десятилетиями распыляют по планете химикаты, чтобы управлять погодой – с таким громким заявлением выступил эколог Дейн Вигингтон в эфире подкаста Такера Карлсона. Он утверждает, что Пентагон 30 лет тайно превращает климат в оружие, распыляя в небе миллионы микрочастиц алюминия, бария и графена. Якобы следы этих веществ обнаруживаются в дождевой воде и почве по всему миру. Однако ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал подобные обвинения фантазией.

«Чтобы реально повлиять на климат, нужно взорвать вулкан вроде Кракатау, а не разбрызгивать реагенты. Природа намного мощнее любых человеческих технологий. Всё это, скорее всего, просто попытки освоить бюджеты», – сказал метеоролог kp.ru.

По словам Тишковца, климатическая система живёт по своим циклам, и вмешиваться в них бессмысленно. Гораздо опаснее, считает он, экологическая катастрофа: в Тихом океане уже плавают мусорные острова размером с Францию.

Ранее Life.ru сообщал, что страны ЕС резко отреагировали на обвинения Дональда Трампа в адрес Европы по климатическим вопросам. Брюссель потребовал от США прекратить подрывать позиции Евросоюза и заявил, что намерен дать «жёсткий ответ» Вашингтону и укрепить собственное климатическое влияние.