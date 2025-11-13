Осколки сбитых БПЛА ВСУ упали на жилой сектор в Орле, повредив машины и дома
Утром 13 ноября в Орле прогремела серия взрывов после того, как ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками. По данным телеграм-канала SHOT, один из дронов упал на парковку возле жилых домов, повредив несколько машин.
Местные жители рассказали о ярких вспышках и громких звуках уничтожения дронов в небе. Всего очевидцы насчитали более десяти взрывов, самые мощные были слышны около 6:20 утра.
Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, в результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попала на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет. Городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно. Фото Telegram / SHOT
Повреждения в Орле после атаки БПЛА. Фото © Telegram / SHOT
Ранее Life.ru писал, что ночью в четверг под удар беспилотников попала Ростовская область. Там системы ПВО также успешно отразили атаку ВСУ, уничтожив несколько дронов в районах Новошахтинска, Донецка и Миллерово. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что никто не пострадал.
