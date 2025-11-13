ПВО сбила беспилотники ВСУ в трёх районах Ростовской области
Атаку украинских беспилотников отразили ночью 13 ноября российские силы противовоздушной обороны в Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, БПЛА уничтожили в трёх районах региона.
«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
По данным регионального правительства, люди в результате налёта не пострадали. Данные о возможных последствиях за земле уточняются.
Как сообщал Life.ru, ночью Росавиация закрыла аэропорты Тамбова и Калуги. А утром временные ограничения ввели в аэропорту Краснодара. Также продолжают действовать ограничения в воздушной гавани Геленджика.
