Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 05:03

Пассажирский автобус полностью сгорел после столкновения с фурой в Приамурье

Следственное управление СКР по Амурской области возбудило уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе «Амур». Вечером 12 ноября на 1334 километре автодороги столкнулись пассажирский автобус, перевозивший 14 человек, и грузовой автомобиль.

Автобус полностью сгорел после столкновения с фурой в Приамурье. Видео © Telegram / Следком Амурской области

В результате столкновения автобус полностью сгорел. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести, включая переломы; среди пострадавших оказался несовершеннолетний. Вероятной причиной аварии стало несоблюдение водителем автобуса безопасной дистанции.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению точного количества пострадавших, характера и степени тяжести причинённого вреда здоровью. В ходе следствия всем фигурантам будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении регионального СК.

Ранее сообщалось, что в Новочебоксарске выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб ребёнок. Всё случилось 12 ноября около 16:00 на улице Строителей. По данным ГИБДД, водитель троллейбуса наехала на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Следком Амурской области

Артём Гапоненко
