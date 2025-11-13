Россия и США
12 ноября, 21:18

37 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу

В результате аварии в горном регионе Арекипа на юге Перу погибли как минимум 37 человек. Об этом сообщает Reuters.

ДТП в горном регионе Арекипа на юге Перу. Видео © Х / Reuters

Междугородний автобус, следовавший по маршруту из города Чала в Арекипу, столкнулся с фургоном, после чего рухнул в ущелье глубиной около 200 метров. Согласно данным регионального управления здравоохранения, 36 человек скончались на месте происшествия, ещё один пассажир умер в медицинском учреждении. 24 человека получили травмы различной степени тяжести.

Ранее произошёл инцидент в Египте, где в дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом погибла гражданка России. Российская туристка находилась в группе, которая направлялась из Хургады на экскурсию к пирамидам в Каир и Гизу. Всего пострадали 14 российских туристов.

