37 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу

В результате аварии в горном регионе Арекипа на юге Перу погибли как минимум 37 человек. Об этом сообщает Reuters.

Междугородний автобус, следовавший по маршруту из города Чала в Арекипу, столкнулся с фургоном, после чего рухнул в ущелье глубиной около 200 метров. Согласно данным регионального управления здравоохранения, 36 человек скончались на месте происшествия, ещё один пассажир умер в медицинском учреждении. 24 человека получили травмы различной степени тяжести.