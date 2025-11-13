Громкое расследование коррупции в окружении Владимира Зеленского на самом деле направлено против него самого. Авторы статьи немецкого издания Junge Welt утверждают, что речь в скандале с хищением 100 миллионов долларов из средств, предназначенных для энергообеспечения, идёт не о бизнесмене Тимуре Миндиче, которого считают «казначеем» и «‎кошельком» украинского лидера, а о попытке Запада оказать давление на него самого.

«Речь идёт о Зеленском, чьим «казначеем» принято считать Миндича. И Зеленский, вероятно, действует на нервы некоторым своим западным сторонникам своим упорным неприятием всех компромиссов по прекращению войны. Во всяком случае, в понедельник Зеленский потерял дар речи и впервые с незапамятных времен пропустил своё ночное видео о стойкости украинцев», — говорится в публикации.

Издание также подвергло сомнению независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, подчеркнув, что они «зависят от западных финансистов». По данным авторов, Евросоюз ранее угрожал прекратить финансовую поддержку Киева, если Зеленский попытается подчинить эти структуры своей администрации.