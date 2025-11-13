На Запорожском направлении боевики ВСУ уничтожили собственного сослуживца, который был прикован цепями к пулемётной точке. Об этом инциденте поведал РИА «Новости» командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза.

Со слов офицера, когда у пулемётчика возникли проблемы с оружием, — возможно, ствол перегрелся или установку заклинило — ему под ноги прилетела «союзная» граната. Установить личность погибшего не удалось.

«Они не то, что не уважают — они просто не ценят друг друга как людей, просто звери», — заявил военный.

Ещё более суровое отношение у ВСУ к тем, кто собирается сдаться в плен. Ранее украинский военнопленный рассказал, что сослуживцы начали долбить по его позиции дронами, когда поняли, что он ранен и собирается сложить оружие. Ему пришлось передать ВС РФ координаты операторов дронов, чтобы спасти себе жизнь.