Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 06:01

Сослуживцы цепями приковали бойца ВСУ к пулемёту и подорвали, когда оружие заглохло

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

На Запорожском направлении боевики ВСУ уничтожили собственного сослуживца, который был прикован цепями к пулемётной точке. Об этом инциденте поведал РИА «Новости» командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза.

Со слов офицера, когда у пулемётчика возникли проблемы с оружием, — возможно, ствол перегрелся или установку заклинило — ему под ноги прилетела «союзная» граната. Установить личность погибшего не удалось.

«Они не то, что не уважают — они просто не ценят друг друга как людей, просто звери», — заявил военный.

Командир ВСУ попытался остановить солдат от сдачи в плен видео со своей маленькой дочерью
Командир ВСУ попытался остановить солдат от сдачи в плен видео со своей маленькой дочерью

Ещё более суровое отношение у ВСУ к тем, кто собирается сдаться в плен. Ранее украинский военнопленный рассказал, что сослуживцы начали долбить по его позиции дронами, когда поняли, что он ранен и собирается сложить оружие. Ему пришлось передать ВС РФ координаты операторов дронов, чтобы спасти себе жизнь.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar