Под Красноармейском (Покровском) военнослужащие ВСУ из десантно-штурмовой и егерской бригад попали в плен к штурмовым подразделениям группировки «Центр». Они рассказали, что на участках линии боевых действий, где они находились, украинские подразделения испытывали нехватку снабжения и тяжелую ситуацию с эвакуацией раненых, а российские операторы БПЛА активно контролировали обстановку в воздухе.

Захваченный Дмитрий Невмывако сообщил в видео Минобороны РФ, что был мобилизован в Днепропетровске после задержания на улице. По его словам, обучение он проходил у инструкторов, ранее проходивших подготовку в Великобритании, а на соседних полигонах тренировались иностранные наёмники. Он утверждает, что добраться до передовых позиций было крайне сложно: «60 процентов погибает, очень сложно дойти до позиций, везде все просматривается».

Невмывако и ещё один раненый боец — Игорь Стеблянко — попали в плен, когда российские военнослужащие зашли в подвал, где они находились. Стеблянко рассказал, что ранее получил ранение и рассчитывал на эвакуацию, однако позиции, по его словам, подверглись обстрелу своих же товарищей с применением беспилотников ВСУ. Он передал российским военнослужащим, которые ранее сбрасывали ему с беспилотника медикаменты, координаты украинского пункта БПЛА, чтобы сохранить себе жизнь.

Также в плену оказался Николай Парибус, который изначально хотел служить в территориальной обороне, однако был направлен в боевые подразделения. Он заявил, что на передовой видел многочисленные потери, в том числе связанные с подрывами на минах при попытках отхода. По словам Парибуса, «выжить на передовой или вернуться оттуда домой раненым стало практически невозможно».

Все высказывания военнопленных являются их личными заявлениями и не могут быть оперативно проверены в условиях боевых действий.