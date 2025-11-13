Россия и США
Регион
13 ноября, 06:09

В Саратове эвакуировали почти 100 пациентов и сотрудников из горящей больницы

Обложка © МЧС Саратовской области

Во время ночного пожара в корпусе №5 Саратовской областной инфекционной клинической больницы эвакуировали почти 100 пациентов и сотрудников. Огонь охватил около 150 квадратных метров на втором этаже, сообщили в региональном МЧС.

Из здания эвакуировали 97 человек. Семеро пациентов надышались дымом — им оказали медицинскую помощь, степень отравления лёгкая. Пожарные ликвидировали возгорание оперативно: на месте работали 48 специалистов и 10 единиц техники.

Огонь задел три лечебных бокса. На место прибыл прокурор Ленинского района, начата проверка соблюдения норм пожарной безопасности и возможной халатности ответственных лиц.

А ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области при пожаре в частном доме сгорели двое детей и мужчина. Пламя полностью уничтожило здание, а тела погибших спасатели нашли уже после ликвидации возгорания. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают причины.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

