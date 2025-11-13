В Саратове эвакуировали почти 100 пациентов и сотрудников из горящей больницы
Обложка © МЧС Саратовской области
Во время ночного пожара в корпусе №5 Саратовской областной инфекционной клинической больницы эвакуировали почти 100 пациентов и сотрудников. Огонь охватил около 150 квадратных метров на втором этаже, сообщили в региональном МЧС.
Из здания эвакуировали 97 человек. Семеро пациентов надышались дымом — им оказали медицинскую помощь, степень отравления лёгкая. Пожарные ликвидировали возгорание оперативно: на месте работали 48 специалистов и 10 единиц техники.
Огонь задел три лечебных бокса. На место прибыл прокурор Ленинского района, начата проверка соблюдения норм пожарной безопасности и возможной халатности ответственных лиц.
