В Саратове эвакуировали почти 100 пациентов и сотрудников из горящей больницы

Во время ночного пожара в корпусе №5 Саратовской областной инфекционной клинической больницы эвакуировали почти 100 пациентов и сотрудников. Огонь охватил около 150 квадратных метров на втором этаже, сообщили в региональном МЧС.

Из здания эвакуировали 97 человек. Семеро пациентов надышались дымом — им оказали медицинскую помощь, степень отравления лёгкая. Пожарные ликвидировали возгорание оперативно: на месте работали 48 специалистов и 10 единиц техники.

Огонь задел три лечебных бокса. На место прибыл прокурор Ленинского района, начата проверка соблюдения норм пожарной безопасности и возможной халатности ответственных лиц.

