Регион
13 ноября, 07:17

«‎Русский хакер мирового класса» арестован на Пхукете по запросу ФБР

Обложка © TCSD

На тайском острове Пхукет задержан российский гражданин, обвиняемый в профессиональной хакерской деятельности. Об аресте россиянина было объявлено на пресс-конференции киберполиции Таиланда (TCSD).

35-летнему россиянину инкриминируется совершение серьёзных компьютерных преступлений. Задержание проведено по официальному запросу властей США, где мужчина объявлен в федеральный розыск. Расследованием по его делу занимается ФБР. В ориентировке россиянин описан как «хакер мирового класса», причастный к атакам на цифровую инфраструктуру «государственных ведомств в Европе и США». На Пхукете он находился с 30 октября.

Операция по задержанию прошла при непосредственном участии американских агентов. Тайская киберполиция подчеркнула, что арест укрепляет международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью. В ближайшее время начнётся формальная процедура экстрадиции подозреваемого в США.

