Более 20 взрывов за ночь прогремело в посёлке Васильковка под Днепропетровском

В посёлке Васильковка Днепропетровской области ночью прогремела серия из более чем 20 взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По данным журналистов, это уже не первый случай интенсивных взрывов в данной местности — аналогичная ситуация наблюдалась и предыдущей ночью с 11 на 12 ноября.

Информация о возможных повреждениях объектов инфраструктуры не поступала.

Посёлок городского типа Васильковка находится на правом берегу реки Волчья. По данным на 2022 год, там проживало более 11 тысяч человек.

