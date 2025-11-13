Россия и США
13 ноября, 07:23

Более 20 взрывов за ночь прогремело в посёлке Васильковка под Днепропетровском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В посёлке Васильковка Днепропетровской области ночью прогремела серия из более чем 20 взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По данным журналистов, это уже не первый случай интенсивных взрывов в данной местности — аналогичная ситуация наблюдалась и предыдущей ночью с 11 на 12 ноября.

Информация о возможных повреждениях объектов инфраструктуры не поступала.

Посёлок городского типа Васильковка находится на правом берегу реки Волчья. По данным на 2022 год, там проживало более 11 тысяч человек.

Ранее главком ВСУ Сырский заявил, что российская армия нанесла удар по месту, где награждали украинских солдат в Днепропетровской области. Он утверждает, что ВС РФ узнали информацию о локации, взломав групповой чат в социальных сетях.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

