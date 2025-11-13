Актёру Владимиру Стеклову экстренно вырезали злокачественную опухоль «‎руками» робота

Актёр Владимир Стеклов был экстренно госпитализирован в московскую клинику с резким ухудшением самочувствия. Об этом сообщает Mash со ссылкой на медицинские источники.

У 77-летней звезды сериалов «Воры в законе» и «Кадетство» диагностировали рак предстательной железы. После консилиума врачей было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве с использованием роботизированной системы «Да Винчи». Операция прошла успешно — механические руки позволили удалить опухоль, не повредив окружающие сосуды и нервы.

Это уже третье онкологическое заболевание в медицинской истории актёра. В 2023 году ему удалили поражённый участок кожи на голове, а ранее Стеклов боролся с карциномой и базалиомой. В настоящее время артист проходит восстановление после операции.

В январе этого года Life.ru рассказывал, что актёр Владимир Стеклов упал в обморок у себя дома из-за острой сердечной недостаточности. Потеря сознания была вызвана резким снижением артериального давления, а сам народный артист выглядел очень бледным.