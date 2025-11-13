В России выявили более 60 ранее неизвестных вирусов

В рамках проекта «Виром России» Государственный центр вирусологии «Вектор» выявил свыше 60 ранее неизвестных вирусов. Об этом сообщил генеральный директор центра Александр Агафонов. Он представил результаты изучения образцов, собранных в 50 регионах страны, на форуме «Золотая долина» в Новосибирске.

«Уже более 50 регионов прислали нам свои образцы. Мы выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру, несколько вирусов выделили, изучили их биологические свойства», — сказал он.

