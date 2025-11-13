В Москве задержали 11 подозреваемых в нелегальной продаже лекарств с наценкой 6000%

Полиция задержала 11 членов группы, подозреваемых в незаконной продаже лекарств. Об этом сообщила официальная пресс-служба ведомства.

Преступная группа действовала на территории Московского региона с конца 2023 года, используя подконтрольное юридическое лицо с лицензией для закупки фармацевтических препаратов у производителя. Для вывода лекарств из легального оборота они регистрировались под другими наименованиями и продавались через сеть аптек по завышенным ценам с наценкой до 6000%.

В ходе 17 обысков изъято более 150 кг запрещённых веществ, около 25 млн рублей, банковские карты и вещественные доказательства. Двое организаторов заключены под стражу, один находится под домашним арестом, ещё восьмерым избраны запретительные меры. Операция проводилась совместно с ГИБДД, Росгвардией и криминалистами.

В Москве задержали 11 подозреваемых в нелегальной продаже лекарств. Фото © Telegram / Ирина Волк

Ранее ФАС России обнаружила и доказала, что две компании — ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы Здоровья» — действовали не как конкуренты, а как участник картельного сговора. Они координировали свои действия на 529 аукционах по закупке лекарств для государственных и муниципальных нужд в 71 регионе, чтобы не допустить снижения цен и распределить между собой выигранные контракты.