Ученики прощаются с учителем: Путин и Медведев отправили венки на прощание с Толстым
Путин и Медведев отправили венки на церемонию прощания с профессором Толстым
Обложка © Wikipedia / Ассоциация юристов России
Почётного профессора СПбГУ Георгия (Юрия) Толстого, под руководством которого учились президент России Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и другие высокопоставленные выпускники, сегодня провожают в здании Двенадцати коллегий.
Траурные венки на церемонию прислали Путин, Медведев, Конституционный суд, Минюст, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, депутаты ЗакСа и представители научного сообщества.
Георгий Толстой умер на 99-м году жизни — вуз сообщил о его кончине в понедельник. Он более 70 лет посвятил юридической науке. Родившись в 1927 году, он поступил в университет сразу после войны, а преподавать начал уже в 1952-м. В 1956-м стал доцентом, а в 1972-м — профессором кафедры гражданского права, воспитав несколько поколений юристов, включая первых лиц государства. Именно его лекции заложили фундамент для правового мышления будущего президента Владимира Путина, а также таких фигур, как Дмитрий Медведев, Александр Бастрыкин и Константин Чуйченко.
