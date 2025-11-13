Ученики прощаются с учителем: Путин и Медведев отправили венки на прощание с Толстым

Георгий Толстой умер на 99-м году жизни — вуз сообщил о его кончине в понедельник. Он более 70 лет посвятил юридической науке. Родившись в 1927 году, он поступил в университет сразу после войны, а преподавать начал уже в 1952-м. В 1956-м стал доцентом, а в 1972-м — профессором кафедры гражданского права, воспитав несколько поколений юристов, включая первых лиц государства. Именно его лекции заложили фундамент для правового мышления будущего президента Владимира Путина, а также таких фигур, как Дмитрий Медведев, Александр Бастрыкин и Константин Чуйченко.