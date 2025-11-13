Россиянам назвали страны, где не примут доллары старого образца

Российским туристам рекомендуется проверять год выпуска долларовых купюр перед поездками за границу, поскольку многие страны отказываются принимать банкноты старого образца. Об этом сообщила ТАСС доцент РЭУ имени Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Есть страны, где со «старыми» долларами будут проблемы. Например, в Таиланде очень старые купюры не принимают вовсе, а для купюр 1996-2013 года установлен низкий курс», — пояснила эксперт.

Она уточнила, что в Турции, Египте, ОАЭ и Армении также возникают сложности с банкнотами, выпущенными до 2013 года. Наибольшие трудности ожидают туристов в Азии — Китае, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах, где не принимают «зелёные» купюры старого образца.

В Мексике, Венесуэле, Кубе и Доминикане такие доллары официально не являются платёжным средством. В Европе ситуация лучше, но в небольших банках могут отказать в обмене. В самих США банкноты после 1914 года считаются законным платёжным средством, но частные компании могут устанавливать свои правила.

Ранее Life.ru писал, что количество пунктов, готовых обменять долларовые купюры старых образцов, продолжает сокращаться. Эксперт пояснил, что, несмотря на то что в США такие купюры, включая выпуски 2006-2009 годов, остаются законным платёжным средством, в России их обращение становится всё более рискованным, поскольку банки и обменные пункты всё чаще отказываются их принимать или вводят за эту операцию дополнительную комиссию.