«Снайпер» с винтовкой открыл огонь с балкона на глазах у лицеистов под Новосибирском

В Бердске Новосибирской области жильцы пятиэтажки заметили на балконе вооружённого мужчину, который несколько раз прицеливался из винтовки. По словам очевидцев, он стоял у перил и был сосредоточен на цели — соседи предположили, что мог стрелять по голубям.

Видео © Телеграм / Бердск Онлайн

Одна из жительниц рассказала, что не слышала выстрелов, но видела, как мужчина подолгу наводил оружие. Ситуация стала серьёзнее, когда из ближайшего лицея №6 начали выходить дети. В этот момент «снайпер» опустил винтовку, закрыл окно и зашёл обратно в квартиру.

