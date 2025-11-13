«Снайпер» с винтовкой открыл огонь с балкона на глазах у лицеистов под Новосибирском
Обложка © Телеграм / Бердск Онлайн
В Бердске Новосибирской области жильцы пятиэтажки заметили на балконе вооружённого мужчину, который несколько раз прицеливался из винтовки. По словам очевидцев, он стоял у перил и был сосредоточен на цели — соседи предположили, что мог стрелять по голубям.
Видео © Телеграм / Бердск Онлайн
Одна из жительниц рассказала, что не слышала выстрелов, но видела, как мужчина подолгу наводил оружие. Ситуация стала серьёзнее, когда из ближайшего лицея №6 начали выходить дети. В этот момент «снайпер» опустил винтовку, закрыл окно и зашёл обратно в квартиру.
