13 ноября, 08:49

«Снайпер» с винтовкой открыл огонь с балкона на глазах у лицеистов под Новосибирском

Обложка © Телеграм / Бердск Онлайн

В Бердске Новосибирской области жильцы пятиэтажки заметили на балконе вооружённого мужчину, который несколько раз прицеливался из винтовки. По словам очевидцев, он стоял у перил и был сосредоточен на цели — соседи предположили, что мог стрелять по голубям.

Одна из жительниц рассказала, что не слышала выстрелов, но видела, как мужчина подолгу наводил оружие. Ситуация стала серьёзнее, когда из ближайшего лицея №6 начали выходить дети. В этот момент «снайпер» опустил винтовку, закрыл окно и зашёл обратно в квартиру.

Житель Бурятии из окна открыл стрельбу из пневматики, ранена маленькая девочка
Ранее Life.ru сообщал, что в Севастополе произошла стрельба из-за ссоры. Один мужчина обидел своего коллегу, высмеяв его из-за татуировки с логотипом Playboy. Напряжение между мужчинами не было урегулировано, и конфликт стал основой для дальнейших агрессивных действий.

