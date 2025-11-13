Россия и США
13 ноября, 09:49

Макрон бездоказательно обвинил РФ в раскрутке темы вторжения клопов во Францию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Президент Эмманюэль Макрон в очередной раз выдвинул обвинения против России, утверждая, что Москва распространяет ложную информацию о нашествии постельных клопов во Франции. При этом он признал на встрече с читателями издания Dépêche в Тулузе, что проблема с паразитами в стране действительно существует.

Кстати, западные лидеры и СМИ часто предъявляют подобные обвинения России без предоставления доказательств, но эти сообщения в дальнейшем не находят подтверждения.

«Россия использует это (распространение фейков, — Прим. Life.ru). В качестве примера можно привести ситуацию с постельными клопами... Проблема с клопами и правда была... но она стала на протяжении нескольких недель главной темой в стране... поскольку были миллионы ложных аккаунтов, созданных русскими, за счёт которых удалось привлечь внимание к этой теме», — заявил Макрон.

Напомним, что ещё осенью 2023 года Франция столкнулась со страшнейшим нашествием клопов. Местные жители в панике находили вредителей не только в своих кроватях, но и в больницах, а также во многих общественных местах. Партия французского лидера Эмманюэля Макрона назвала проблему борьбы с паразитами приоритетной.

