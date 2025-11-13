Шойгу: Россия больше не будет доверять обещаниям НАТО

Россия больше не намерена доверять устным заверениям западных стран и их союзников, в частности о нерасширении НАТО на восток, поскольку подобная практика неоднократно приводила к разочарованиям. Об этом в беседе с корреспондентом РИА «Новости» заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Мы много раз верили западникам и их сателлитам на слово, взять хотя бы обещание о нерасширении НАТО на восток. Нами накоплен достаточный опыт, чтобы больше такого не повторять», — сказал он.

Ранее Шойгу заявил, что генсек НАТО Марк Рютте твердит, что ему нет никакого дела до выступлений президента РФ Владимира Путина, но в то же время всегда ищет возможность высказать об этом своё мнение. Он отметил, что нынешние европейские политики не владеют искусством дипломатии, а о чувстве такта они, по всей видимости, даже не слышали.