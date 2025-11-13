Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 ноября, 09:59

На Западе заговорили о «пугающих переменах» для ВСУ из-за российских дроноводов «Рубикона»

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Единичные преимущества ВСУ «сведены на нет» из-за успешного участия в боях операторов российского центра беспилотных технологий «Рубикон», которые могут даже выслеживать дроноводов противника и наносить превентивный удар. Об этом рассказал Financial Times (FT) украинский военный Артём Карякин, воюющий вблизи Красноармейска.

«Легко заменить дрон, но трудно заменить оператора дрона», — сообщил он, добавив, что именно эффективные специалисты «Рубикона» помогли пехоте РФ зайти в Красноармейск.

Боец ВСУ уверен, что именно команда «Рубикона» стала «главной проблемой» для украинской армии на передовой. Ранее, по его оценкам, Украина неплохо воевала дронами, сейчас российские специалисты уничтожают базы БПЛА в Незалежной ещё до совершения ими атак.

Напомним, Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» создан Минобороны РФ в 2024 году. Там занимаются разработкой и внедрением робототехнических комплексов и БПЛА в российские войска, а также готовят лучших операторов дронов. Издание The Wall Street Journal написало, что на фронте особо выделяется элитное подразделение «Рубикон», которое является «главным противником» ВСУ благодаря своей роли в успешных ударах.

