PlayStation может потерять товарный знак в России

У бренда PlayStation в России остались считаные дни до возможной утраты правовой защиты. Как сообщает «Постньюс», регистрация товарного знака Sony в Роспатенте истекает 16 ноября. Если компания не продлит действие знака № 337328, то потеряет исключительные права на использование названия.

В этом случае любой предприниматель сможет подать заявку на похожее обозначение и даже выпускать продукцию под брендом PlayStation — без согласия правообладателя.

Эксперты отмечают, что у Sony будет возможность вернуть права, но за дополнительную плату.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) официально подтвердила ликвидацию российского представительства Sony Mobile. 11 августа ФНС исключила из ЕГРЮЛ компанию ООО «Сони мобайл коммюникейшнз рус». Это решение стало результатом инициативы самой компании. Стоит отметить, что попытка прекратить деятельность российского подразделения была предпринята еще в 2023 году, однако тогда ФНС отказала в удовлетворении этого запроса.