Косуля наведалась в супермаркет под Туапсе, поскользнулась и убежала, ничего не купив

Косуля неожиданно забрела в магазин «Магнит» в селе Лермонтово в Туапсинском районе Краснодарского края. Испуганное животное пробежало между торговыми рядами, вызвав у посетителей удивление, а у некоторых даже смех. Снятые очевидцами кадры публикует местный телеграм-канал «Краснодар и край».

Косуля посетила «Магнит» в Лермонтово. Видео © Telegram / Краснодар и край

Пробежав по магазину, косуля покинула помещение — это далось не без сложностей, пару раз она пыталась выйти через витрину и стеклянную дверь. В процессе животное также едва не повредило ноги на скользком полу. Сотрудники и посетители магазина принялись снимать всё на видео, сопровождая происходящее смехом и криками, а один из очевидцев пару раз пнул животное — видимо, так он хотел «помочь» ему выбраться наружу.

Ранее Life.ru рассказывал, как на территорию завода в Челябинске пришла рысь. Сначала очевидцы подумали, что дикое животное пыталось перелезть через забор и застряло в колючей проволоке. Однако ситуация оказалась иной: когда к месту прибыли специалисты и направились на помощь животному, большая кошка спокойно спрыгнула с ограждения и пошла по своим делам. Рядом нашли куриные кости — похоже, что хищник просто нашёл удобное место для трапезы. Эксперты предполагают, что рысь была одомашненная.