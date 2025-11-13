Била стулом, заклеивала рот скотчем: Учительницу обвинили в издевательствах над школьниками

Прокуратура Приморского края начала служебную проверку в одной из школ Артёма по факту возможного применения педагогом недопустимых методов воспитания. О начале процессуальных действий сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Поводом для реагирования стали фотографии, распространившиеся в социальных сетях, где запечатлена учительница в момент замаха на школьника стулом, а также при попытке заклеить другому ученику рот скотчем. Предполагается, что инцидент произошёл в стенах МБОУ «СОШ №1».

«Прокуратура организовала проверку сигнала в социальных сетях о применении недопустимых методов воспитания в одной из школ Артёма. Поводом для проверки стали сведения, размещённые в социальных сетях, о том, что учитель одной из школ Артёма ненадлежащим образом обращалась с учеником», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В рамках проверки прокуратура намерена тщательно оценить все обстоятельства случившегося. Для этого планируется опросить директора и других педагогов учебного заведения, а также самих учащихся и их родителей. Параллельно свою проверку проводят сотрудники полиции, которые, по данным УМВД по Приморью, изучают записи с камер видеонаблюдения и также опрашивают всех причастных к конфликту. По итогам всех мероприятий будет принято соответствующее закону решение.

Ранее Life.ru писал, что в Новороссийске воспитательница детского сада с почётной грамотой от министерства образования ударила по лицу двухлетнюю девочку, которая отказывалась есть. Уголовное дело и увольнение –- таковы последствия для 63-летней Ольги Сахаровой, которая, вместо проявления терпения и профессионализма, выбрала грубую силу.