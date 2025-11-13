Российские военные успешно отразили три попытки контратаки со стороны Вооружённых сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«В течении суток сорваны три контратаки подразделений 151-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Моначиновка Харьковской облаасти, 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Осиново и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокировать окружённые подразделения, а также прорваться к реке Оскол и восстановить разрушенные переправы», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, штурмовые отряды 6-й армии в это же время продолжают ликвидацию украинских формирований, оказавшихся в окружении в районе Купянска. Противник предпринял контрудар силами нескольких бригад, чтобы вызволить заблокированные подразделения и вернуть контроль над разрушенными переправами через реку Оскол, однако эти попытки были пресечены.

Ранее Life.ru сообщал, как под Красноармейском (укр. Покровск) в плен к российским бойцам сдались элитные морские пехотинцы ВСУ. По словам военнослужащих, им в течение нескольких дней пришлось питаться крысами, чтобы выжить. Поставки продовольствия от стран НАТО были исчерпаны, а украинское командование не обеспечило своих солдат необходимыми запасами провизии и резервами, оставив их без поддержки.