Россияне жалуются на «пожирающие» одежду стиральные машины

Владельцы стиральных машин столкнулись с необычной проблемой — техника начала «поглощать» одежду во время стирки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на одну из хозяек, чьи пижамные шорты вероломно сожрала стиралка.

Стиральная машинка зажевала одежду. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как выяснилось, это уже второй подобный случай — сначала в насос улетел носок, а затем машинка «проглотила» пижамные шорты. Обнаружить пропажу удалось только после разбора техники, когда вода перестала сливаться из-за засора.

В комментариях к публикации пользователи подтвердили, что засор насосов — распространённая проблема. Чаще всего в механизм попадают влажные салфетки, ловушки для цвета и мелкие предметы одежды, которые могут серьезно повредить технику.

