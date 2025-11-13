Песков словами Путина предупредил об ответе на ядерные испытания США

Россия будет вынуждена предпринять ответные меры, если Соединённые Штаты откажутся исполнять запрет на испытания ядерного оружия. Такое заявление в ходе брифинга для журналистов сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные шаги Вашингтона.

Позиция Кремля была озвучена после заявления американского сенатора Марко Рубио, который допустил возобновление испытаний ядерного потенциала США. Песков отметил, что если слова политика считать официальным подтверждением намерений Вашингтона, то это будет означать срыв длительного периода действия всеобъемлющего моратория.

«Как говорил наш президент, в этом случае РФ будет действовать соответственно», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что анонсированные президентом Трампом ядерные испытания включают в себя проверку как самого оружия, так и средств его доставки. По его словам, это решение принято с целью обеспечения гарантированной безопасности американского ядерного арсенала.