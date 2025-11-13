В Кремле оценили внезапный порыв Стубба к диалогу с Россией
Песков: По одному заявлению Стубба нельзя делать вывод о контактах РФ и ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что невозможно делать выводы всего лишь по одному высказыванию лидера Финляндии Александера Стубба, который допустил скорое восстановление контактов Москвы с Европой.
«Я не думаю, что возможно, судя по одному заявлению, усматривать какие-то тенденции. Это просто невозможно физически», — пояснил представитель Кремля.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что в определённый момент диалог между Европой и Россией может быть восстановлен. Политик отметил, что за последние полтора года эта тема неоднократно обсуждалась с другими европейскими руководителями. Российский сенатор Алексей Пушков сомневается в искренности Стубба. По его словам, финский президент «играет на всех досках одновременно».
