13 ноября, 10:25

В Кремле оценили внезапный порыв Стубба к диалогу с Россией

Песков: По одному заявлению Стубба нельзя делать вывод о контактах РФ и ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что невозможно делать выводы всего лишь по одному высказыванию лидера Финляндии Александера Стубба, который допустил скорое восстановление контактов Москвы с Европой.

«Я не думаю, что возможно, судя по одному заявлению, усматривать какие-то тенденции. Это просто невозможно физически», — пояснил представитель Кремля.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что в определённый момент диалог между Европой и Россией может быть восстановлен. Политик отметил, что за последние полтора года эта тема неоднократно обсуждалась с другими европейскими руководителями. Российский сенатор Алексей Пушков сомневается в искренности Стубба. По его словам, финский президент «играет на всех досках одновременно».

