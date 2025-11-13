У депутата ДНР Бондаренко арестовали десятки участков под застройку

Десятки земельных участков, принадлежащих депутату народного совета Донецкой Народной Республики Татьяне Бондаренко, арестованы в рамках уголовного дела. Об этом сообщил РИА «Новости» источник, осведомлённый о ходе расследования.

«У Бондаренко есть строительная организация, она строила коттеджный посёлок в Курском районе Курской области. Арест наложен на несколько десятков земельных участков, которые не были застроены», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Life.ru сообщал, что Ленинский районный суд Курска приговорил главу строительной фирмы «Сиэми» Виталия Синьговского к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей за растрату бюджетных средств на строительство фортификаций. Схема была организована при участии Бондаренко, которая предоставляла реквизиты для перевода денег, а Синьговский передавал их своему сообщнику для дальнейшего обналичивания.